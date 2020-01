HARULDANE PAKKUMINE ⟩ Pärnus ootab elegantne jõeäärne villa uut pererahvast

Kõrgete lagede ning avarate tubadega kodu kujundamisel on võetud asukohast kõik, mis võtta annab. Rohkete rõdude ja akendega kodust avanevad suurepärased vaated nii Pärnu jõele, sillale kui linnapildile. Silmapaistev elamu läbis viimase uuenduskuuri aastal 2016.

2003. aastal valminud kolmekorruselise maja interjööris leidub noppeid nii uuest kui vanast. Siin on muuseas olemas nii bassein, saun kui ka piljardiruum.

Peauksest on sissepääs teisele korrusele, kus asuvad esik, garderoobiga trepihall, avatud köögiga söögi- ja elutuba, magamistuba, tualett ning majapidamisruum, mille annab vajadusel magamistoaks ümber kujundada. Ülemisel korrusel asuvad kaks magamistuba, vannituba ja samuti eraldi tualettruum. Ühes magamistubadest on ka sisseehitatud garderoob.

Majas on maaküte ning soojustagastusega ventilatsioon. Hoovis on viljapuud, marjapõõsad, grillinurk ning mõnusalt suur hekiga ääristatud muruala. Imelise kodu müügihinnaks on 399 000 eurot.