Kinkeleping või testament? Asjatundja selgitab, kumb neist kasulikum on

Kinnisvara kinkeleping sõlmitakse enamasti sugulaste või muul moel lähedaste isikute vahel. Kinnisvara vahetab omanikku kohe, kui osapooled on lepingule alla kirjutanud. Juhul kui kinkija soovib peale lepingu sõlmimist kinnisvara ise kasutada, tuleb sõlmida isikliku kasutusõiguse leping. See tagab kinkijale kindluse, et tal on õigus kinnisvara kasutada oma elupäevade lõpuni ning uus omanik ei saa sellega tehinguid teha.

Kinkelepingu sõlmimine pole aga sugugi soodne. Lepingu notaritasu oleneb kinnisvara väärtusest, üldiselt on see 0,2 protsenti tehingu lõppsummast. Lisaks tuleb kinnistusraamatusse tehtava kandemuudatuse eest tasuda riigilõivu. Kinkelepingust saab teatud juhtudel ka taganeda, kuid see ei tähenda, et kinnisvara läheb automaatselt tagasi kinkijale. Kinkelepingu sõlmimist reguleerib võlaõigusseadus, arvestada tuleb ka sellega kaasnevate seadustega.

Testamenti saab teha kodus omal käel, kuid tähtis on, et tegemist oleks isiku viimase tahtega. Kindlasti peab testamendil olema selle tegemise kuupäev ja aasta ning loomulikult testeerija nimi ja allkiri. Koduse testamendi tegemine ei maksa midagi. Miinuseks on aga see, et kodust testamenti tuleb testeerijal uuendada kuue kuu möödudes, muidu kaotab see kehtivuse. Koduste testamentide probleemiks on ka võltsimine, seega on alati soovituslik teha notariaalselt tõestatud testament. See maksab umbes 40 eurot, abikaasade vastastikune testament 50 eurot.