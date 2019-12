Hakkame sättima! Siin on hea põhjus, miks aastavahetusel plasttopsidele «ei» öelda

Texase ülikooli teadlased on veendunud, et šampuse või vahuveini plasttopsis serveerimine rikub joogi maitse. Ümbritseva keskkonna ning šampuse mullide suuruse seost uurinud teadlased leidsid, et plasttopsis serveeritud šampuse mullid jäävad seintele enam kinni kui klaaspokaalis serveeritud joogi puhul.