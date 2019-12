Kolm nõksu, millega köök lõpuks korda saab

Millegi pärast on just köök see koht, kuhu koguneb asju, mis leiavad haruharva kasutust. Kalli hinna eest ostetud asjadest on raske lahti öelda, kuid just ebavajalikust lahti saamine on korraliku ja efektiivse köögi eelduseks, kirjutab thekitchn.com.

Hoia tööpindadel ainult hädavajalik

Tööpind on sinu köögi kõige olulisem osa. Selleks, et seal mugavalt toimetada, peab olema piisavalt ruumi. Tööpindadel kehtib väga lihtne põhimõte – mida vähem, seda parem. Kui sa hoiad tööpinnal asja, mida sa kasutad harvem kui kord nädalas, siis ei ole see tema koht. Sedasi näeb ka terve köök puhtam välja.

Viska aegunud asjad minema

Me kõik oleme teinud selle vea – ostnud endale toidukraami, mida õigel ajal ära ei kasutata. Vähe sellest, et laseme toidul riknema minna, ei tõuse meie käsi ka neid asju minema viskama. Kuid selleks, et mitte uuesti sama reha otsa astuda tuleb endale selgeks teha, mis sul juba olemas on. Puhasta külmkapp ja köögikapid regulaarselt aegunud asjadest. Organiseeri köök nii, et kõik toidukraam oleks selgelt näha ja ei kaoks kapisügavustesse.

Sahtlid ei ole surnuaed