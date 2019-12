Pilt selgeks: kas korteriomanikku saab tagaselja korteriühistu juhatuse liikmeks määrata?

Eesti Korteriühistute Liidu juristidelt on muu hulgas ka küsitud, kas korteriühistu juhatusse saab kedagi määrata tagaselja, ilma inimese enda nõusolekuta.

Seadus siinkohal aga vormilisi nõudeid nõusolekule ei sea. «Ka juhul, kui näiteks keegi on andmud SMS teel oma nõusoleku juhatusse kandideerimiseks, on selle näitamine üldkoosolekul täiesti aktsepteeritav. Nõusolek võib aga olla ka suuline,» selgitab Mardi.

«Siin on aga oluline teada, et uue juhatuse liikme registrisse kandmiseks on siiski tarvis tema allkirjastatud avaldust,» toonitab Mardi.