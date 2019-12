IKEA annab aru: 10 enim müüdud toodet Eestis

«Suurem osa Eesti menutooteid, nagu LACK laud, MALM kummut ja KALLAX sari või POKAL klaasid, on ikoonilised IKEA tooted, mis troonivad pidevalt toodete tipus. Nii on nad populaarsed nii teistes Balti riikides kui ka teistel turgudel,» lausus IKEA Tallinna väljastuspunkti juht Aleksejs Mihailovs.

Samas on Tallinna väljastuspunkti planeerimisalas, kus klientidele pakutakse individuaalseid köögi-, garderoobi- või muude mööblisüsteemide planeerimise konsultatsioone, kõige populaarsemad METOD köögid ja PAX sarja riidekapid.

HEMNES päevavoodi

HEMNES päevavoodi. FOTO: Tootja foto

HEMNES päevavoodil on neli funktsiooni. See on üheaegselt nii üheinimesevoodi, kaheinimesevoodi, diivan ja mitme sahtliga kummut, et lahendada korraga mitu põhivajadust. Selline funktsionaalsus on eriti väärtuslik väikeses ruumis.

MALM magamistoasari

MALM magamistoa sari. FOTO: Tootja foto

Kõik MALM magamistoasarja tooted on ajatus stiilis ja loodud nii, et sarja tooted kestaksid kaua ning sobiksid omavahel. Nii saab soovi korral terve magamistoa sisustada ühtses stiilis.

MARKUS kontoritool

Markus kontoritool. FOTO: Tootja foto

IKEA kontoritoodete sarja kuuluvat MARKUS tooli on testitud kasutamiseks kontoriruumis ja see vastab seega kõikidele ohutus-, vastupidavus- ja stabiilsusnõuetele. Tooli saab reguleerida nii, et see vastaks iga kehatüübi vajadustele. Õhku läbi laskev võrk seljatoel muudab tooli välimuse kenamaks ja vähendab ühtlasi kahjulikku mõju keskkonnale, kuna tänu tooli lamedale vormile ja vähesele massile saab korraga transportida rohkem toole.

LACK laud

LACK laud. FOTO: Tootja foto

Varajastel 80ndatel LACK laua välja töötanud disainerite meeskond võttis eesmärgiks valmistada kerge, lihtsasti kokkupandav, esteetiline ja võimalikult taskukohane laud. Kasutades laua puhul sama taktikat, mida seni oliti kasutatud uste puhul, saab neid valmistada kiiremini ja soodsamalt. Nüüd on see üks enimmüünud IKEA tooteid kogu maailmas.

KALLAX sari

KALLAX sari. FOTO: Tootja foto

KALLAX sari on populaarne tänu lihtsusele, taskukohasele hinnale ja paindlikkusele. Sarja tooteid saab kasutada üksinda või neid omavahel kombineerida, panna asjad riiulisse, et kõik oleks nähtaval, või täienda erinevate tarvikute, karpide ja korvidega, et segadus silma alt peita.

MICKE kirjutuslaud

MICKE kirjutuslaud. FOTO: Tootja foto

Disainer Henrik Preutz lõi MICKE sarja eesmärgiga luua üks tõeline unistuste toode, mis on võimalikult funktsionaalne ja mis võtab seejuures minimaalselt ruumi. Kõik osad on sama sügavuse ja kõrgusega, et luua just endale sobiv mööblikombinatsioon. Kirjutuslauas on eriline auk juhtmete jaoks, et need oleks alati käeulatuses, seejuures silma riivamata.

DUKTIG mänguköök

DUKTIG mänguköök. FOTO: Tootja foto

Pisikeste kokkade ja pagarite unistus. Pliidipealne on varustatud valgustitega, mida saab lülitada sisse-välja. DUKTIG mänguköök kasvab koos lapsega, kuna selle jalgu saab reguleerida kolme asendisse.

METOD köögid

METOD köök. FOTO: Tootja foto

IKEA on võtnud kuulda oma kliente selleks, et disainida köök, mis vastaks kõigi igapäevavajadustele. Tulemuseks on stiilsed, funktsionaalsed ja vastupidavad köögid, kus saab korraga veeta mõnusad mitu tundi. See on paindlik köögisüsteem, mille kapid sobivad kõigile ning mida saab paigaldada peaaegu kõikjale. Pole vahet, kui suur või väike on kodu, 25-aastase garantiiga köök teenib omanikku pikalt.

POKAL klaasid

POKAL klaas. FOTO: Tootja foto

Disainiklassika POKAL klaasi võib leida paljudest kodudest ja kohvikutest. Sellesse võib valada nii külma kui kuuma joogi ning klaasid on saadaval eri mõõdus ja värvitoonis.

OFTAST lauanõud

OFTAST lauanõud. FOTO: Tootja foto