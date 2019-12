Mõjuv põhjus, miks traadist riidepuid vältida

Riidepuud on loodud selleks, et toestada riideesemeid ning säilitada nende esialgne kuju. Need peaks matkima keskmise inimese õlgade kuju. Traadist riidepuud on aga professionaalse organiseerija Maeve Richmondi sõnul liiga peenikesed, et säilitada riideesemete esialgsed omadused, vahendab wellandgood.com.