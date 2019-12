Uskumatu! 10 sentimeetrine möödapanek planeeringus sundis peret elukohta vahetama

Üleaedse ja Wardide pere majade vahele jäid ehituse lõppedes üürikesed 10 sentimeetrit, mispeale mures Wardid linnaameti poole pöörduda otsustasid. Selgus, et naaberkrundi omanik ei olnud mitte midagi valesti teinud, pigem oli Wardide soetatud kodu 10 sentimeetrit üle ettenähtud planeeringust.

«Kui see asjaolu oleks kodu otsingute käigus välja tulnud, oleksime kindlasti nende lisaruutmeetrite eest raha välja käinud. Mitte keegi ei vaevunud meile seda mainimagi,» ütles Bridie Ward väljaandele realestate.com.au.

Wardide pere, kes naabermaja kerkimise järel otsustas soetatud kodu maha müüa, paneb siinkohal tulevastele koduomanikele südamele, et nood enne kodu ostmist kindlasti linnaplaneerimisametiga ühendust võtaksid, et uurida võimalike kitsenduste kohta, mis antud piirkonnale kehtestatud on.