Mida teame Eesti kõige populaarsemast kütteviisist?

Kuigi talv on seni näidanud oma pehmemat poolt, siis kodude kütmine on juba täies hoos ning muutub iga külmakraadiga üha intensiivsemaks. Kaugküte on kõige levinum kütteviis Eestis, mida kasutab umbes 60% inimestest. Kuid mida me sellest kütteviisist tegelikult üldse teame?