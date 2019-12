Põhjus, miks taldrikuid enne nõudepesumasinasse panekut loputada ei tohiks

Tuleb välja, et nõude loputamata jätmine pole mitte ainult ajasäästlik, vaid ka kasulik, kirjutab msn.com. Procter & Gamble teaduri Morgan Brasheari sõnul on tänapäevastel masinatel olemas sensorid, mis saavad aru kui määrdunud nõudepesumasinasse pandud nõud on. «Nõudepesumasin saab eelpesu ajal aru, kui määrdunud nõud on ja korrigeerib vastavalt nõudepesu tsüklit,» sõnab Brashear.