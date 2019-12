Aktiivne kodulaenuturg viitab inimeste suurele kindlustundele

Pankade eluasemelaenude portfelli maht on kosunud 8 miljardi euroni, mis tähendab, et aastaga on see kasvanud ligi 7 protsenti. Ka uusi laene on väljastatud mõnevõrra suuremas mahus kui samal ajal eelmisel aastal. Kuna eluasemehinnad on kasvanud, siis on ka keskmine laenusumma varasemast suurem. Keskmine eluaseme ostuks võetud laenusumma kasvas kolmandas kvartalis aastaga ligi 10 protsenti, 84 000 euroni.