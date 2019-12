Kinnisvaraeksperdi prognoos aastaks 2020: Tallinnas hinnad tõusevad, mujal langevad

«Järjest paremini teeniv keskklass domineerib turul ning ostab uhkeid kodusid, mistõttu turg niiöelda murdub 50 000 eurot kallimate hindade juures kui seni. Kui seni langes ostjate arv selgelt 200 000 eurot ja kallimate korterite juures, siis nüüd on see piir 250 000 juures. Majade puhul on valulävi tõusnud 300 000 pealt 350 000 euroni,» ütles Vahter.