Päris oma kõrts: unikaalne võimalus Peipsi järve ääres kõrtsmikuks hakata

Hiljuti põhjaliku uuenduskuuri läbinud maja asub 2657 ruutmeetrisel kinnistul, kiviviske kaugusel Peipsi järvest. Hoone kogupindala on 198 ruutmeetrit, millele lisandub kaks terrassi ja prügimaja.

Kiviplokkidest laotud maja katus on plekist. Hoone välisseinad on värskelt uue värvikihi saanud, mis annab majale väga unikaalse väljanägemise. Lisaks on köögis kõrtsi pidamiseks vajalik köögitehnika värskelt välja vahetatud.