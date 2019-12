Meilgi levinud planeeringulahendusele lubatakse kulisside taga suurt tähelendu

Vanade paneelikate kitsastele ning ebapraktilistele köökidele ei maksa veel ilmaaegu kriipsu peale tõmmata. Selgub, et möödunud aastakümnetel ehitatud paneelmajadele omased köögiplaneeringud on uue aasta eel sisustusmaailma põnevusest sumisema pannud.

Kitsad ning suletud köögid on asjatundjate sõnul vanades paneelmajades nimelt ainuõigeks valikuks. Kuna paneelmajade ventilatsioonisüsteemid on tihtipeale ajast ja arust, aitab suletud köögipind vältida vaaritamisel erituva rasva ning toiduaroomide levikut teistesse eluruumidesse, vahendab apartmenttherapy.com.

Kambüüsi ehk laevakööki meenutava planeeringulahenduse puhul tasub silmas pidada asjaolu, et mida rohkem on selles päevavalgust, seda avarama ning stiilipuhtama mulje see endast jätab.