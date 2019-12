Kuus viga, mida esimese kodu sisustamisel tehakse

«Kodu sisustamisel arvesta sellega milline su kodu reaalselt on, mitte sellega nagu sa tahad, et see oleks,» sõnab Robert Leleux. Disainer tunnistab, et on ostnud enda koju asju puhtalt selle pärast, et need on talle meeldinud. «Tagantjärgi mõeldes oli see maha visatud raha,» lisab Leleux. Nüüd ostab disainer enda koju uusi asju ainult siis kui tal on asja jaoks koht või kui tal seda vaja on.