Levinud hädavale, mida väga paljud pered pühade ajal kasutavad

52 protsenti küsitletuist tunnistas, et on pidanud teinekord pisut tõde väänama, et vältida sugulaste öömajale jäämist. Inimesed valetavad lähedastele majutusvõimaluste puudumise osas – külaliste näol on tegemist lisakohustusega ning seetõttu ei soovita neile ka öömaja pakkuda.