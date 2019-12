Galerii: kentsakast koostisest iglu paneb külastajaid selle seinu lakkuma

Green Kingi juhataja Matt Starbucki sõnul pole sellist asja veel Ühendkuningriikide pinnal tehtud. «Meie õlleiglu on täiuslik koht nende jaoks, kes soovivad oma lähedastega nautida unikaalset õllejoomiskogemust. Me garanteerime, et see saab olema kõige külmem õlu terves pealinnas,» lisab Starbuck.