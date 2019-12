Väga hea nipp, mille abil kodust eemaloleku ajal oma taimi turgutada

Elustiiliguru soovitab lahkumispäeval kõik oma taimed esmalt korralikult üle kasta. Seejärel tuleb leida mõni suurem anum, kuhu sisse kõik oma taimepotid mahutada, vahendab marthastewart.com. Kui see on tehtud, tuleb võtta veidi vanapaberit ning seegi niiskeks teha. Peale seda tuleb niisutatud paber anumas lillepottide ümber mässida, et need nädalapikkuse eemaloleku järel taimi kenasti niiskes hoiaksid.