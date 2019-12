Tallinna majade soojakaod: vanadest hoonetest uuteni

Stenbocki maja

Hoone, kus asub Eesti Vabariigi valitsus ja Riigikantselei, on juba 227 aastat vana ja asub aadressil Rahukohtu 3. Hoone ehitusaasta on 1792. See hoone oli esimene, mida termokaameraga kontrolliti. Termopilti analüüsides nägime, et peamine soojuskadu toimus läbi akende ja välisukse. Hoonest pääseb üsna palju soojust välja ka seinte kaudu.

Hotell Telegraaf

Hotell Telegraafi hoone aadressil Vene 9 on ehitatud 1878. aastal ja seega 141 aastat vana. Hoones teostati termopildistamine, kui välistemperatuur oli umbes null kraadi. Põhilised soojuskaod, nagu ka Stenbocki residentsi puhul, toimuvad peamiselt akende kaudu. Kuid võrreldes naabermajadega pole selle hoone soojuskaod väga suured.

Ministeeriumide ühishoone

Aadressil Suur-Ameerika 1 asuv 14-korruseline hoone on ehitatud 2017. aastal. Mõni aasta tagasi kolis hoonesse viis ministeeriumi, mis võimaldas energiatarbimiselt kokku hoida. Varasema 20 000 m2 asemel on ministeeriumide käsutuses praegu 15 000 ruutmeetrit. See võimaldab riigil säästa kümne aastaga kaheksa miljonit eurot energiakulus. Kui uurisime soojuskadusid hoones, täheldasime, et suurem soojuskadu toimub fuajee ja hoone sissepääsu kaudu. Kogu hoones siiski puuduvad selged külmasillad.

Radisson Blu Sky Hotel

Soojakadude uuringust oli huvitatud ka Tallinna kesklinnas asuv Radissoni hotell. Termopilti analüüsides selgus, et soojuskadu hotellis on väga minimaalne. Peamine soojuskadu toimub läbi trepikodade. Samas on hotellitoad ise hästi soojapidavad. Samuti väärib märkimist, et ka naabruses asuvatel poodidel ja kõrvalhoonetel ei ole sellist energiasäästu.

Energiasäästlik kodu aitab raha kokku hoida

45 miljoni elanikuga Ukrainas tegutseva ettevõtte RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse liikme sõnul võib majade energiatõhusus säästa aastas sadu tuhandeid eurosid.