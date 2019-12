Enne kui täidad kingikoti: pooltest Eesti kodudest puuduvad esmased tulekustutusvahendid

If Kindlustuse varakindlustuse tootejuht Veiko Sepp ütles, et tulekahjud leiavad aset nii korterites kui ka eramajades, sest vägagi tihti tekivad probleemid elektrisüsteemides. Paraku selgus uuringust, et koguni 58 protsendil Eesti inimestest pole kodus tulekustutusvahendeid – ei tulekustutit ega tuletekki.

«Ei tasu arvata, et tulekustutusvahendeid läheb vaja vaid eramajades, kus maja kütmiseks kasutatakse näiteks gaasi või puitu. Tulekahju võib alguse saada elektrisüsteemidest ning tuletekki võib vaja minna igas elukohas. Uuringust selgus, et tulekustutusvahendeid pole lausa 73 protsendil korteris elavatest inimestest. See on väga selge märk, et riske ei hinnata õigesti,» selgitas Sepp.