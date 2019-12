Üllatavad põhjused, miks kunstlilledega kodu kaunistamine on väga halb mõte

Feng shui on iidne Hiina ruumikorralduse meetod, mille eesmärgiks on saavutada harmoonia ümbritseva keskkonnaga. Feng shui põhineb austusel looduse vastu ja usus, et kõik asjad on tasakaalus. Kuna tehistaimed ei ole osa elusloodusest, loovad nad kodus halva feng shui, mis mõjub halvasti sinu vaimsele heaolule.