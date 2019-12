Itaallanna imelihtne koogiretsept on interneti kihama pannud

Pühadelauale koogi valmistamine ei ole tegelikult nii keeruline protsess kui esmapilgul paistab. The Petite Cook's blogis avaldatud retsept koosneb kõigest kahest koostisosast. Kook valmib kiiresti ja sellega saab hakkama igaüks.

Kõik, mida selle koogi valmistamiseks vaja läheb on 5 muna ja suur purk Nutella šokolaadi maapähklivõid. Koogi valmistamiseks vahusta toasoojad munad, nii et munavahul oleksid keskmised tipud. Seejärel sulata Nutellat mikrolaineahjus 30 sekundit, kuni see muutub poolvedelaks.