Eelnõu loob võimaluse paindlikumaks ja stabiilsemaks üürituruks

«Eelnõu eesmärk on elavdada ja arendada üüriturgu ning pakkuda sellega inimestele elukoha üürimise näol mõistlikku alternatiivi kodu omamisele,» ütles justiitsminister Raivo Aeg. «Tahame aidata kaasa hea kvaliteediga üürielamufondi kujunemisele.»

Minister tõi välja, et üüriturgu puudutav seadus on püsinud muutumatuna pea 20 aastat ning turuosalised on viidanud vajadusele seda kaasajastada. «Üürituru efektiivseks toimimiseks tuleb soodustada pikaajalisi ja stabiilseid, kuid samas paindlikke üürisuhteid, mis tagavad üürileandjale kasumi ning üürnikule piisava kaitse ja kindlustunde.»