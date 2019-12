Ekspert soovitab: kuidas valida kööki õige pann

Üldlevinud arvamus, et parim pann on kallis pann, peab üldjuhul paika – mida rohkem pann maksab, seda kvaliteetsemast materjalist on see valmistatud. Hinnast veelgi olulisem on aga jälgida, kas valitud panni omadused vastavad sinu toidutegemise eelistustele ja pliiditüübile. Fiskars Eesti esindaja Virge Teets toob lugejani enimlevinud pannide eripärad.

Mittenakkuva kattega pannid sobivad igapäevaseks kokkamiseks

Mittenakkuva kattega pannid on kõige paremad igapäevaseks kasutamiseks – neid on lihtne puhastada ning neid on saadaval lai valik kõigile pliiditüüpidele. Küll aga ei sobi neid kasutada iga toidu valmistamiseks.

üldjuhul sobivad non-stick-pannid kasutamiseks madalast keskmise temperatuurini. Eriti hästi tulevad sellised pannid toime kleepuvate toitudega, nagu praemuna ja pannkoogid. Liialt kõrged temperatuurid rikuvad mittenakkuvat katet ja vähendavad panni eluiga, seega oleks liha pruunistamiseks mõistlik kasutada mõnda teist panni.

Kui pann on kaetud keraamilise kattega, siis kannatab see pisut kõrgemat kuumust kui teflonpann, mis kipub suurematel temperatuuridel kummi minema ning ei sobi seega gaasipliidil kasutamiseks.

Malm talub hästi kõrgeid temperatuure

Malmpann on raske ja vajab natukene harjutamist, kuid ära harjudes pakub mitmekülgseid võimalusi maitsva toidu valmistamiseks. Kuna malm on loodud kõrgeid temperatuure taluma, sobib see eriti hästi just liha pruunistamiseks ja tummisemate ahjuroogade ja -praadide valmistamiseks. Parema panni puudumisel sobib seda kasutada ka vokkimiseks.

Malmpann ei talu äädikat, tomatikastet ega sidrunit sisaldavaid roogasid, sest happeline koostis ei ole hea panni kattele ning toit võib panni põhja kinni jääda. Kuigi malmpanni kuumenemine võtab rohkem aega, hoiab see paremini soojust ning valmistab toidu ühtlasel temperatuuril.

Roostevaba teras küpsetab ühtlaselt kõigil pliiditüüpidel

Roostevabad pannid on vastupidavad, kriimustuskindlad ja kauakestvad. Teraspannid on üsnagi universaalsed, sest paks põhi sobitub erinevate pliiditüüpidega. Enne kokkamist tuleb teraspanni kuumutada ja enne praadimist lisada suurem kogus rasvainet.