Kontorilaua kaunitarid: kristallid, mis aitavad karjääriredelil tõusta

Seleniit on kiulise tekstuuriga kipsi erim, mis peaks kohe kindlasti kaunistama igat kontorilauda. Puhastavat energiat omav kristall toob hinge rahu ja helguse. Heledat tooni imeilus kristall aitab hoida sinu emotsioone tasakaalus ja vähendab hirmu tuleviku ees. Aseta seleniidi kristalli tööarvuti lähedusse, et muutmaks sind produktiivsemaks.

Kontoris ei ole pääsu elektromagnetlainetest. Must turmaliin on väga heaks vahendiks kaitsmaks sind nende eest. Samuti kaitseb see imeilus kristall sind negatiivsuse eest. Lisaks aitab turmaliin hajutada pingeid ja stressi. Vali enda töölauda kaunistama just see kristall, kui soovid igale olukorrale läheneda neutraalselt ja ratsionaalselt.