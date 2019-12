Top 10: kes ostavad Eestisse kinnisvara?

«Kartus, et välismaalased kõik meie metsad, maad ja majad kokku ostavad, ei leia maa-ameti statistika järgi kinnitust, kuid ei tasu unustada, et paljud välismaa fondid ja ettevõtted on asutanud Eestisse firmad, mis tegelevad metsa- ja põllumaaga kauplemisega ning nende maade haldamisega. Nende tehingud loetakse Eesti residentide tehingute hulka. Sama lugu on näiteks paljude Tallinna üürikorteritega, mille on soetanud Eesti residendid, kuid mille tagant paistavad soomlastest investorite huvid,» kommenteeris kinnisvaraportaali City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov.