Pildid: Tartu õlletehase kõrval on müüa imeilus maja

Imeilus kahekorruseline puitmaja on ehitatud 1905. aastal. Noorpere jaoks ideaalne kodu läbis 2005. aastal uuenduskuuri. Hoone üldpind on 170,4 ruutmeetrit.

Lisaks asub esimesel korrusel veel külalistetuba, mille aknad avanevad vaatega maja ette, ja suur vannituba. Kõik eluks vajalikud kodumasinad on majas olemas.

Kogu majas on elektriküte ning kütteallikateks on radiaatorid. Esimesel korrusel on olemas põrandakütte võimalus. Maja tagumisel küljel asub suur ja roheline aed, kus sumedaid suveõhtuid mööda saata.