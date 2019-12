Kinnisvaraekspert: tulevikus saavad koolidest vanadekodud

Martin Vahteri kinnitusel on Soomes levinud seenioride majad, kus on väikesed korterid ning ühisruumid, toitlustus ning ka meditsiiniabi. «Kõik on tsentraalselt organiseeritud ja kuna teenuste kulu jagatakse inimeste vahel ära, siis on see ka mõistliku hinnaga,» rääkis Vahter.