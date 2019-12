Kindlustusfirma lähenevast tormist: põhjapõder võib naabri katusel maanduda veel enne jõululaupäeva

PZU kodu- ja isikukindlustuse tootejuhi Kristo Õunapuu sõnul on Eestis üha populaarsem oma koduaed lähenevate jõulude ootuses tuledesse ehtida. «Loomulikult aitavad värvilised ja tuledes kaunistused tuua pimedal ja lumevaesel ajal luua jõulumeeleolu, kuid tormituulega võivad need lendu tõusta ning tekitada paksu pahandust nii enda kui naabrite hoonetele ja autodele. Varasematel aastatel pole see probleem olnud, sest detsembri lõpp ei ole tavaliselt nii tormine, aga homseks tormiks valmistudes tasuks kindlasti üle kontrollida, et kas kõik ehted on korralikult kinnitatud,» ütles Õunapuu.