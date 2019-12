Korteriomanikul on õigus üürivõla puhul arestida üürniku vara

Kinnisvara24.ee tootearendus- ja turundusjuhi Laura Tammeoru sõnul pelgavad kinnisvaraomanikud oma vara väljaüürimise puhul kõige enam seda, et üürnik jätab üüri või kommunaalmaksed õigeaegselt tasumata: «Paljud üürileandjad pole kursis seadusest tuleneva õigusega, mis kaitseb üürileandjat ja lubab võlgu jäänud üürniku vara arestida või kulude katteks maha müüa.»

Tammeorg lisas, et võlgade vältimiseks küsivad mõned üürileandjad suuremat tagatisraha, kuid see pikendab üürniku leidmise aega: «Kui üürnikul tuleb lepingut sõlmides tasuda korraga lisaks esimese kuu üürile ka maakleritasu ja mitme kuu üüri ulatuses tagatisraha, siis see summa käib paljudele üle jõu.»

Vastavalt Võlaõigusseadusele on kinnisasja üürileandjal üürilepingust tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus. Pandiõigusega on tagatud üürileandja nõuded, mis tulenevad üürilepingust. Pandiga on tagatud jooksva ja eelneva aasta üürinõuded ning hüvitisnõuded, näiteks kui üüritud eluruum või selle sisustus on saanud kahjustada. Üürileandjal on üürilepingust tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus üüritud kinnisasjal asuvatele ja ruumi üürimisel selle sisustusse või kasutamise juurde kuuluvatele vallasasjadele.

Kui üürileandjal on alust kahtlustada, et üürnik tahab ära kolida või ruumides leiduvad asjad ära viia, võib üürileandja pandiõiguse teostamiseks asju kinni pidada ulatuses, mis on vajalik tema nõuete täitmise tagamiseks. Õigus asju kinni pidada tähendab üürileandja nõuet, et pandiõigusega koormatud asjad jääksid üürileandja ruumidesse ja üürnik ei tohi neid enne võla tasumist ära viia.