Revolutsioon leiliruumis: Eesti saunatehnoloogia on turu kihama pannud

Saunumi eesmärgiks oli välja töötada tehnoloogia, millega oleks võimalik õhukihte segada nõnda, et leiliruumi temperatuur oleks ühtlasem ning ka leil ise meeldivam. Saunumi insener ja asutaja Andrus Vare sai idee maatalu suitsusaunas, kus pika kütmisprotsessi tõttu oli saunaruum alati ühtlaselt soe ning leil pehme ja nauditav.

«Linnamajade ning korterite saunad muutuvad sageli ajapikku kolakambriks, sest inimesed lihtsalt ei taha neid kasutada. Põhjus on lihtne: leil on terav ja kuiv ning kõrvetab nägu, kõrvu ja pead. Lisaks on leiliruumis temperatuur enamasti väga ebaühtlane – pea juures 120 kraadi ning jalgade juures 30. Selline temperatuurierinevus on tegelikult tervisele kahjulik, sest häirib südametööd ning koormab liigeseid. Seepärast mõjubki saun inimestele sageli väsitavalt ja kurnavalt, kuigi peaks hoopis olema ergutav ja stimuleeriv,» selgitab Vare.

Küll erialalt soojusenergeetikuna, osutus ka Vare jaoks temperatuuri ja leiliringluse ühtlustamine väikses saunaruumis keerulisemaks, kui ta alguses arvas. «Kõige suurem väljakutse insenertehnilise lahenduse loomisel oligi tagada parem sisekliima väikses ja vaikses leiliruumis seal mürataset oluliselt tõstmata. Lisaks peab masin olema töökindel kõrgetel kuumustel ning loomulikult ohutu,» ütles Vare.

Kuigi laialdasemalt tulid Saunumi seadmed müüki alles nüüd, siis eriprojekte on tehtud juba varasemalt – näiteks on Viimsi SPA külastajad saanud nautida Saunumi leili juba pea pool aastat. Viimsi SPA saunakeskuse juhi Ainika Süldi sõnul on otsus katsetada Saunumi kerist end igati õigustanud. «Paljud kliendid ütlevad, et on ammu oodanud sellist sauna, kus ühtlane õhutemperatuur ja pisut pehmem leil. Niimoodi ei ole kuumus nõnda kurnav – saab kauem leili nautida ja pärast ei teki «saunaväsimust». Ning mis seal salata - tegu on ka minu lemmiksaunaga,» ütles Süld.

Praegu on Saunumi tootevalikus kolm varianti: Base on universaalne sisekliima moodul, mida saab paigutada igasse sauna sõltumata sellest, milline keris seal on ning Premium ja Professional on juba integreeritud sisekliimasüsteemiga disainkerised. «Kõik kolm varianti on varustatud ka Himaalaja soolakristallist kuulidega. See võib tunduda peenutseva liialdusena, kuid tegelikult on soolakristallide positiivne mõju hingamisteedele ja nahale teaduslikult tõestatud, mistõttu saigi selline täiendus meie seadmetele lisatud,» lisas Vare.