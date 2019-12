Kolm lihtsat viisi, kuidas hommikud produktiivseks muuta

Enamasti saadab hommikuid kerge tusk ja tülpimus. Kuid hommik on just see aeg, mil oleme kõige produktiivsemad. Õige hommikurutiini leidmisel, saab igast päevast maksimumi välja pigistada, kirjutab entrepreneur.com.

See võib küll iseenesest mõistetavalt kõlada, kuid paljud meist unustavad, et hommikul virgas olemiseks tuleb ennast korralikult välja magada. National Heart, Blood and Lung Institute poolt läbi viidud uuringus selgus, et uni on meie aju ja emotsionaalse heaolu jaoks ülimalt oluline. Kuigi iga inimese unevajadus on erinev, peaks see jääma 7-8 tunni vahele.