BRETTE SISUSTUSBLOGI ⟩ Kingitus 60 sendi eest ehk häid leide teise ringi kaubast

Sel aastal on mul täiesti kindel pöhimöte – köik kingitused peavad olema kas ise tehtud vöi siis pärit teiselt ringilt. Seda vöib vabalt nimetada väikeseks protestiks liigtarbimise- ja kulutamise pihta.

Niisiis, seadsin sammud Sõbralt Sõbrale poe poole ning 10 minutit hiljem oli mul korv toredaid asju täis. Toongi järgnevas postituses välja kaks väikest kingituse komplekti, mille plaanin sel aastal kuuse alla panna.

FOTO: Brette Lepik

Kingitus 60 sendiga

Minu meelest on kingitused, mis on kuidagi küünaldega seotud, alati toredad. Mulle meeldib endale kingiks saada küünlaid-küünlajalgu ja mulle meeldib neid ka kinkida. Kuna tulemas on ju ikkagi veel palju pikki ja pimedaid öhtuid, siis on küünlad igaljuhul number üks abimees pimeduse peletamisel.

FOTO: Brette Lepik

Need kaks helekollast küünlajalga maksid kokku 60 senti. Ma tahtsin veidikene midagi juurde lisada, sahtli pöhjast leitud minipärg tundus oma suuruselt täpselt sobivat. Möeldud tehtud- kuumaliimiga sai see kinnitatud vaid paari sekundiga ja ei ole ka tulevikus muret, et see peaks sealt ära kukkuma. Samas vajadusel saab kingisaaja selle seal kindlasti kätte.

FOTO: Brette Lepik

Kingitus 2 euroga

Kellele ei meeldiks jöulude ajal tulipunastest tassidest kuuma jooki juua? See toob kohe kindlasti mönusa meeleolu ja positiivse emotsiooni. Ühesönaga leidsin 4 imearmsat punast Högans Keramik espressotassi. Ühe tassi hind oli 20 senti, kiire Google'i otsing andis kohe ka vaste üks tass koos alustaldrikuga (seda küll polnud, aga mis siis) maksab umbes 16 eurot. Päris hea ju eks?

FOTO: Brette Lepik

Väike puidust ingel tundus olevat ka sobiv selle komplekti juurde, aga selle asemel et panna ta paki sisse, panin hoopis paki peale, et muuta asja veidi pönevamaks. Tegelikult vöiks sellele kingitusele veel juurde lisada näiteks koduse piparmünditee pakikese, et muuta kingitust veelgi personaalsemaks.

FOTO: Brette Lepik

Kingituste pakkimine

Nagu ma ka juba varem mainisin, siis mulle hirmsasti meeldib kingitusi pakkida. Töenäoliselt vöib pakend näha välja isegi uhkem kui kingitus ise, aga mis siis onju! Kogu asja möte on ju tekitada emotsiooni ja siirast röömu. Sel aastal ma proovin juurde mitte osta ühtegi pakkevahendit. Mul on juba mitu aastat erinevaid pabereid kogunenud ja aeg on nad ära kasutada. Sama kehtib ka igasuguste paelade ja kaunistuste kohta.

FOTO: Brette Lepik

Karbid mille sisse kingid panen, otsin olemasolevate karpide sest – olgu selleks siis Joiki jöulukalendri väikesed karbikesed vöi jöulutulede pakend, vahet ei ole, köik läheb käiku! Pakendid on ju alati esimesed prügikasti lendama, las nad siis vähemalt olla mitmendat ringi kasutuse!

FOTO: Brette Lepik

Dekoreerimisel kasutan kuumaliimi, kuivatatud lilli-taimi, kuuseoksi, jöulukuule ja erinevaid paelakesi ning pitse. Mulle meeldib, kui pakid on pakitud natuke üle völli.