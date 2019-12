Peatselt kohustuslik: soovitused, kuidas vingugaasiandurit kasutada

Päästeliidu andmetel saavad Eesti päästjad aastas umbes pool tuhat väljakutset, mille põhjuseks on vingugaas. Õnnetuste arv on viimastel aastatel kasvanud ja mitmed juhtumid viinud kahetsusväärselt inimeste elu kaotuseni. ERGO kindlustuse andmetel on ka sagenenud kindlustusjuhtumid, kus gaasiseadmete iseseisev parandamine on tekitanud ohtliku olukorra.