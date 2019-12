Vaata, kuidas lihtsa nipiga tolmuimeja hari puhtaks saada

Kõige tüütumaks tegelaseks on juuksed, mis kerivad end lootusetult harjaste vahele. Instagrami kasutaja Mrs D’s Cleaning Review lehele tehtud postitus näitab, kuidas see probleem kiirelt ja taskukohaselt lahendada, kirjutab idealhome.co.uk.

Postituse teinud koristusfänn Kelly kirjutab, et turul on palju tööriistu, mis lubavad selle probleemi kiirelt lahendada. Kuid selle asemel, et hingehinna eest endale veel üks jubin juurde osta, soovitab Kelly kasutada hoopis õmbluse harutajat.