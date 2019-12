HEA DIIL ⟩ USA hittsarjast tuntud mõisa müük püstitas Californias kinnisvara hinnarekordi

Los Angeleses, California osariigis osteti ära 2322 ruutmeetri suurune Beverly Hillsi hiigelmõis Chartwell, mille alla kuulub neli hektarit maad, vahendab theguardian.com. Ostjaks oli miljardär ja ärimees Lachlan Murdoch, kes on meediamoguli Rupert Murdochi poeg.

Mõis on ameeriklastele enim tuntud 60ndate teleseriaalist «Beverly Hillsi matsid». Viimasest valmis 90ndatel ka filmiversioon, kus mängis Eesti juurtega «Rannavalve» näitleja Erika Eleniak.

See 30ndatel Beverly Hillsis asuv mõis pandi müüki 2017. aastal 350 miljoni dollari eest. Aastate jooksul see hind vähenes ning Murdochi ostuhinnaks oli 150 miljonit.

Olgugi, et mõis osteti alghinnast 200 miljonit odavamalt, püstitas see ost siiski California kinnisvara rekordi. See on seni osariigi kõige suurema summa eest ostetud kodu.

Mõisas on ballisaal, veinikelder, mis mahutab 12 000 pudelit, 18 magamistuba ja 24 vannituba. Lisaks on mõisa omanikul iga-aastane maksukohustus, milleks on umbes 1,3 miljonit dollarit ehk ligi 1,2 miljonit eurot.