Põhjus, miks lennukite istmed on enamasti sinised

See, et lennuki istmed on enamasti sinist värvi, ei ole juhuslik. Seda värvi istmete eelistusel on paar väga praktilist põhjust, kirjutab readersdigest.ca.

Siniseid istmeid on lihtne puhtana hoida

Lendude vahelisel ajal on harva aega lennuk puhtaks küürida. Kuna lennuk teenib lennufirmadele raha ainult siis, kui ta õhus on, üritatakse lendudevahelist aega hoida minimaalsena. Selleks, et istmed näeksid puhtad välja, eelistavad lennukompaniid siniseid istmeid, kuna plekid sulanduvad istmevärviga kokku.

Sinine on rahustav

Lendamine on stressirohke tegevus. Kuna sinisel värvil on inimestele rahustav toime, eelistatakse seda lennuki salongides peale istmete ka valguse näol kasutada.

Sinine on jahutav

Lennukis on ainult kaks temperatuuri – palav ja jääkülm. Salonge üritatakse hoida jahedana, kuna see on reisija joaks mugavam, kui oma istmes higistada. Kuna sinist seostatakse jahedaga, kasutatakse seda salongiistmetel.

Sinist värvi seostatakse usaldusega