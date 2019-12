Tuleohutuse seadus muudab vingugaasianduri tahkeküttega kodudes kohustuslikuks

«Helkuri kandmine pimedal ajal on ju elementaarne, sama elementaarne peaks olema ka küttekoldega kodudes vingugaasi tuvastava anduri olemasolu. Eestis hukkub igal aastal tulekahjudes ligi 50 inimest, pea 95 protsendil juhul on surma põhjus vingumürgitus. Valdava osa neist surmadest oleks olnud aga võimalik ära hoida nii lihtsa tegevuse kui vingugaasianduri paigaldamisega. Kuigi vingugaasianduri olemasolu muutub puupliidi, -ahju või- kaminaga eluruumides kohustuslikuks kahe aasta pärast, siis iseenda ja oma lähedaste elude päästmiseks oleks lihtsaim viis paigaldada vingugaasiandur varem kui seadus seda ette näeb,» sõnas siseminister Helme.

Vingugaasiandur on juba praegu kohustuslik gaasiseadmega eluhoonetes. Suitsuandur on igas kodus kohustuslik juba kümme aastat, kütteliigist olenemata.

Lisaks luuakse ennetustöö tõhustamiseks küttesüsteemide registreerimise kohustus, mis annab põhjaliku ülevaate küttesüsteemidest ja nende korrasolekust. Korstnapühkijad ja pottsepad hakkavad sisestama kõiki oma töid – uusi ja puhastatud ahjusid, aga ka puuduseid, mida nad oma töös tuvastavad – digitaalsesse registrisse. Selliselt muutub suhtlus päästjate ja kodanike vahel kiiremaks ja mugavamaks. Lisaks ei pea enam säilitama korstnapühkija akti, mis tõendab, et küttesüsteem on korras. See info saab olema digitaalselt kättesaadav.