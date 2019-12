Pane tähele! 3 ohumärki, mis annavad aimu külmiku peatsest eluea lõpust

Külmik on enam kui 10 aastat vana

Külmkappide elueaks loetakse keskmiselt 10–20 aastat. Mida vanem külmik, seda keerulisem ning kallim on selle parandus. Pidevalt remonti vajav külmik peaks olema piisavalt hea põhjus, et see välja vahetada.

See müriseb kõvasti

Kuigi on normaalne, et külmik vahel müriseb ja pisut kõvemat häält teeb, ei tohiks sa siiski kogu aeg selle mootorimürinat kuulda. Seda eriti, kui tegu on viimase põlvkonna külmikuga.

Toit ei säili enam värskena