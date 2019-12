Mikrobioloog soovitab: täpselt nii tihti tuleb voodilinu pesta

Voodilinad on nagu riided, mis vajavad regulaarselt pesemist. Nii nagu ei kanta ühte t-särki nädal aega järjest, ei tohiks ka samades linades rohkem kui nädal magada.

Journal of Allergy and Clinical Immunology poolt läbi viidud uuringus selgus, et 75 protsendil Ameerika Ühendriikide majapidamistest leidus linade vahel 3-6 allergeeni. Isegi kui inimesel ei ole nende vastu allergiat, võivad allergeenid sellegi poolest tekitada allergilisi reaktsioone.