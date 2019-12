Saa teada, milline telerivaataja oled sina

LG esindaja Vyaceslavs Sergejevs selgitab uusi funktsionaalsusi ja innovatsioone telekamaailmas läbi viie erineva telerivaataja isiksusetüübi.

Multikaspets

Pildikvaliteet on televiisori puhul üks olulisemaid omadusi. Kuna sisu kvaliteet, eriti just multikate osas, on jätkuvalt arenemas, kohandavad sellele vastavalt oma toodangut ka teleritootjad. Kui pere noorimaid huvitab vaid, et neil oleks kuskilt multikaid vaadata, siis lapsevanemad mõtlevad seejuures ka laste tervisele ning tahavad veenduda, et nende võsukesed näeksid ekraani mugavalt ja õige vaatenurga alt.

Multikaspetsi huvisid silmas pidades tulevad teleri valimisel eelkõige kasuks need kaks teadmist: OLED-teleritel on täiuslik must kontrast ja suurepärane pildikvaliteet, et detailide nägemiseks ei peaks silmi kissitama. Teine uue põlvkonna telerite peamine eelis on see, et täiuslikku pildikvaliteeti saab nautida laiema vaatenurga alt.

Spordifänn

Maailmatasemel spordimängude, võistluste ja matšide jälgimisel on üks olulisemaid kriteeriume pildi resolutsioon. Seepärast on oluline, et suurte spordisõprade võimsaid elamusi toetaks võimas protsessor, mis teeb telepildis olulisi täiustusi. Uuemad telerid on varustatud intelligentse protsessoriga, mis vähendavad pildimüra, tõstavad esile pildi detaile ja suurendavad vajadusel kontrasti.

Looduslaps

Autentse elamuse loodussaadetest tagavad pildi selgus ja erksad värvid. Looduslapse jaoks olulisi kriteeriumeid – veatu pildikvaliteet ja eriti sügavad mustad toonid –suudab pakkuda OLED TV.

Need, kes soovivad kvaliteetset sisu vaadata ka järgmise viie aasta pärast ning hiljemgi, peaksid tutvuma saadaoleva 8K-telerite valikuga, millel on vapustav eraldusvõime ja erksad, kuid naturaalsed värvid.

E-sportlane

Tänapäeval on telerist saamas multifunktsionaalne meelelahutusseade, kus iga kasutaja saab funktsioone kiiresti ja hõlpsalt vahetada. Mängukonsoolide kasutajad, kas olete juba kuulnud WebOS Smart TV-st ja Magic Remote'ist? Kui ei, siis peaksite teadma, et nende abil saab väga lihtsalt oma telerit juhtida – kasutada uusimaid veebirakendusi, ühendada seda oma telefoniga ning esitada 4K-sisu mitmesugustest allikatest ning seda võimalikult kvaliteetselt.

Turvaülem