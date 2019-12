Pildid: Tallinna ihaldatuimas piirkonnas ootab suure hoolega lihvitud pärl uut pererahvast

1919. aastal valminud majas paiknev korter, üldpinnaga 70 ruutmeetrit, on tõeline maiuspala neile, kes unistanud elust Kalamajas. Põneva ja hubase sisekujundusega korteri allkorruselt leiab avatud elutoa ja köögi, dušiga vannitoa, ruumika panipaiga ja trepialuse väiketoa.

Ülemisel korrusel on suur päikesepoolne magamistuba, väiksem magamistuba, vannituba ja esik.

Juriidiliselt on tegu korteriga, aga sisuliselt on see suurema maja küljes olev eraldi sissepääsuga väike maja.