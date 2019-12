Saamatud rohenäpud rõõmustage! Neid toataimi on peaaegu võimatu tappa

Kõik meist on tegelikult võimelised toataime eest hoolitsema. Igaüks peab lihtsalt leidma enda jaoks sobiva taime, kirjutab stuckonyou.com.au.

Siin on viis taime, mida on peaaegu võimatu tappa.

Havisaba

Havisaba FOTO: Shutterstock

Lääne-Aafrika savannidest pärinevat havisaba peetakse üheks kõige lollikindlamaks toataimeks. Kuni kolme meetri kõrguseks kasvav paksude mõõkjate lehtedega taim on väga vastupidav ja nõuab vähe hoolitsemist.

Sulgvõhk

Sulgvõhk FOTO: Shutterstock

Võhaliste sugukonda kuuluv Ida- ja Kagu-Aafrikast pärinev paksude ja läikivate lehtedega sulgvõhk on iga saamatu rohenäpu jaoks ideaalseks toataimeks. Kuni 1,5 meetri kõrguseks kasvav taim on hooldamise osas vähenõudlik. Taim saab hakkama väga vähese vee ja valgusega, kuid on tundlik ülekastmise osas.

Tõlvlehik

Tõlvlehvik FOTO: Shutterstock

Teise nimega rahuliilia, on võhaliste sugukonda kuuluv Lõuna-Ameerikast pärinev taim. Tõlvlehvikud võivad kasvada mitme meetri kõrgusteks ning on Eesti kauplustest kergesti kättesaadavad. Taime lehestik on lopsakas ja tumeroheline. Ainuke asi, mida see taim nõuab, on regulaarne kastmine, kuna veepuuduse käes vaevlemisel hakkavad taime lehed kiiresti närbuma.

Ahvileivapuu

Ahvileivapuu FOTO: Shutterstock

See Madagaskarilt pärinev taim on ideaalseks kaaslaseks neile, kes ei viitsi tegeleda taimede ümberistutamisega. Aeglase kasvuga ahvileivapuu kuulub paksuleheliste sugukonda. Puu lehed on kuni neli sentimeetrit paksud. Taim on valguse ja vee osas vähenõudlik. Kuiva kliimaga kohanenud puu talletab vett oma lehtedesse ja kasutab seda vastavalt vajadusele.

Aaloe

Aaloe FOTO: Shutterstock