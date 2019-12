Meri kutsub! Vormsi saarel müügis olev luksustalu on ideaalne elukoht linnakärast tüdinuile

Täielikult taastatud endine rannarootslaste talu võlub oma avaruse ja imekauni loodusega. Kahe hoonega kinnistu suuruseks on 3842 ruutmeetrit, millele lisandub veel 8168 ruutmeetri suurune Hiiopi kinnistu.

Kahekorruselise maakivist peahoone üldpinnaks on 125 ruutmeetrit. Hoone esimesel korrusel asuvad magamistuba, duširuum ja avatud köögiga elutuba. Teiselt korruselt leiavad uued omanikud kaks magamistuba ja vannitoa.

Elutuba soojendab suur kamin ja pliit ning pesuruumis on põrandaküte. Alumise korruse põrandaid katab põrandalaua imitatsiooniga keraamilised plaadid ning hoone teise korruse põrandaid katab puitparkett. Elumajas on kiire interntiühendus ja kogu kinnistut katab Wi-Fi.

Kõrvalhoone üldpinnaks on 126 ruutmeetrit. Hoone esimesel korrusel asub saun, vannituba ja puhkruum. Ülemisel korrusel asub kaks magamistuba ja panipaik. Kõrvalhoone ees ja küljel on suur lõunapoolne terass. Maja esimest korrust kütab suur kamin ja teist korrust hoiavad soojas elektriradiaatorid.

Saunahoonet on võimalik suveperioodil kasutada eraldiseisva elumajana. Magamiskohti jätkub seal kümnele inimesele.

Kinnistul asub veel kelder ja autentselt taastatud vana kaevukoht. Kogu hoonestuse rajamisel on arvestatud saare eripära ja kohaliku kultuuripärandiga, mistõttu harmoneerub koht kaunilt olemasoleva looduse ja ümbrusega. Kasutatud on looduslähedasi toone ja ainulaadseid ehituslahendusi.

Soovi korral on uuel omanikul võimalik Hiiopi kinnistule ehitada eraldi elamu. Mõlemal kinnistul on hea juurdepääs Vormsi ringteele. Talukoht asub küla servas, bussipeatusesse on umbes sada meetrit ja meri jääb 1,7 kilomeetri kaugusele.