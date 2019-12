Armastus ei hüüa tulles: Meestes pettunud üksikema Bekki laulatati poest ostetud tallaalusega

Tänaseks päevaks on 26-aastane üksikema oma armastatud vaibaga, mille nimeks on Mat, paari heitnud, vahendab thesun.co.uk.

The Sunile antud intervjuus ütles Bekki, et ta ostis Mati umbes aasta tagasi ja on sellest ajast saati oma sõpradele teda pidevalt kiitnud. «See sai meie seas ühiseks naljaks. Lõpuks ütles üks minu sõpradest, et ma peaksin oma vaibaga abielluma,» sõnas Bekki. «Mat on minu jaoks muutunud kinnisideeks. Kui lapsed magama lähevad, viskan ma põrandale tema peale ja ütlen talle kui väga ma teda armastan,» lisab Bekki.