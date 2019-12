Tahad olla hea klient? Neid asju ei taha ükski müüja kuulda

Siin on üksteist asja, mida mitte kunagi teenindajale öelda ei tohi.

Saate kontrollida, kas see on laos olemas?

Paljud kliendid arvavad, et kaupluse ladu on justkui imedemaa, kuhu töötajad kaupa klientide eest peidavad. Kui mingit toodet saalis ei ole, siis ei ole seda ka laos.

Tootel pole hinda, järelikult on see tasuta!

Võid kindel olla, et selle lausega saad sa poemüüja terava pilgu osaliseks. Müüja on seda nalja juba mustmiljon korda kuulnud – see ei ole naljakas.