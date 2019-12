Pildid: Viis Euroopa linna, mille hiinlased on maha viksinud

Hiina Rahvavabariigi kiire majanduskasv on kaasa toonud ehitusbuumi. Ilmselt on Hiina arhitektidel ideed otsa saanud, kuna üha rohkem kerkib seal Euroopa linnade koopiaid.

Tianjin sadamalinna läheduses asuv Floretian Village meenutab esmapilgul Itaalia väikelinna. Lõuna-Euroopalikku hõngu loovad purskkaevud, kanalid, mosaiigid ja luksusbrändipoed nagu Gucci ja Prada. Itaalia kinnisvaraarendaja poolt püsti pandud küla on väike tükk Itaaliat keset Hiinat.

Keset Lõuna-Hiinas asuvat Guangdongi provintsi on püsti pandud ajaloolise Austria küla Hallstatti koopia. Küla ehitus läks kohalikule omavalitsusele maksma 850 miljonit eurot.

Shanghai vahetusläheduses asuv Thames Town on ehitatud nägemaks välja nagu väike Inglismaa linn. Kuid ka see uusarendus seisab suuresti inimestest tühjana. Sellegi poolest on Thames Town populaarne sihtkoht turistidele.