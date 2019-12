Uuring: eestlase muremõtted keerlevad ümber tema kinnisvara

«Viie aasta statistikat võrreldes näeme selgelt, kuidas eestimaalaste õnnetuste kartus on stabiilselt kõigis kahjujuhtumite liikides langenud,» rääkis ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts. Erinevate õnnetuste juhtumist kardavad siiski kõige rohkem naised.

Kõige rohkem kardavad uuringus osalenud inimesed, et nende kinnisvara saab kannatada või põleb maha. «Kodu on eestimaalase jaoks väga oluline ning ja seda, et koduga võiks midagi juhtuda, kardetakse isegi rohkem kui tänaval röövimise ohvriks langemist. Kinnisvarale tekitatud kahju pärast kardavad ligi pooled eestimaalased, samas röövimist pelgab 27 protsenti vastanutest,» sõnas Lepvalts.