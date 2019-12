Veinisõbra meelespea: viis asja, mis võivad veini maitse ära rikkuda

Veinipudeleid tuleb hoida jahedas toas. Juba 25 kraadi juures hakkavad veini maitseomadused muutuma. Kuna köök on elamises kõige soojem tuba, ei ole mõistlik seal veini hoiustada. Lisaks ei ole hea idee veini hoiustada külmkapi peal, kuna sealt erituv soojus ja pidev vibreerimine muudavad veini maitset.

Vahuveini ning valget veini ei tohi hoida külmkapis üle paari päeva. Külmkapis on madal õhuniiskus, mis kuivatab pudeli korgi ära. Sedasi jõuavad külmkapi lõhnad pudelisse ja annavad veinile ebameeldiva järelmaitse.

Põhjus selleks on väga lihtne. Soe õhk on külmast õhust kergem, seega liigub soe õhk lae alla. Kuna veinile soojas olla ei meeldi, ei ole mõtet teda lae all hoida.