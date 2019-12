Pikad näpud: need asjad jalutavad hotellitubadest kõige enam minema

Wellness Heaveni poolt läbiviidud uuringust selgus, et kõige enam varastatakse majutusasutustest rätikuid, hommikumantleid, riidepuid, pastakaid, nõusid, kosmeetikat ja patareisid. Uuringus osalenud 1157 hotellist 7 protsenti vastas, et neilt on varastatud lambipirne ja 9,1 protsenti hotellidest vastas, et on ilma jäänud televiisoripultidest. Hotellitubadest on pihta pandud ka suuremaid asju. 4,2 protsenti hotellidest vastas, et nende asutusest on varastatud voodimadratseid.